ज़िन्दगी क्यों समझ नहीं पाती कितने हिस्सों में कौन मरता है

{"_id":"6af05213a8c6aa710e07c28b","slug":"dr-fouzia-zindagi-kiyon-2026-11-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093c\u093f\u0928\u094d\u0926\u0917\u0940 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0938\u092e\u091d \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092a\u093e\u0924\u0940 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0947 \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094c\u0928 \u092e\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}