जब से खामोशियों को समझा है।

ज़िन्दगी भी समझ में आई है,

जब से खामोशियों को समझा है।

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले