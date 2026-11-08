रट्टा लगाया जब से मुझे याद हो गए हो

मैं भूलती थी तुमको कमज़ोर हाफ़िज़ा था

रट्टा लगाया जब से मुझे याद हो गए हो

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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55 मिनट पहले