वक़्त भी अब

कोई मरहम असर नहीं करता

वक़त भी ज़ख़्म अब नहीं भरता

तेरी आदत में ढल गया शायद

कोई शिकवा भी दिल नहीं करता

-फ़ौज़िया नसीम शाद

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38 मिनट पहले