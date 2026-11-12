उसको फिर उसका हासिल कहां मिले

उसको फिर उसका हासिल कहां मिले

भटके हुए को रास्ते को मंज़िल कहां मिले

पढ़ने का ख़ुद को आ जाए जो शऊर

उसको फिर उससा क़ाबिल कहां मिले

- फौज़िया नसीम शाद

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले