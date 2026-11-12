अब तो शिकवा भी दिल नहीं करता

कोई मरहम असर नहीं करता

वक़्त भी अब ज़ख़्म नहीं भरता

तेरी आदत में ढल गया शायद

अब तो शिकवा भी दिल नहीं करता

-फौज़िया नसीम शाद

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले