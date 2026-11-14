कोई डर मायने नहीं रखता

कोई डर मायने नहीं रखता

आप जब खुद को जान लेते हो

- फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले