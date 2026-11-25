लौट कर वक्त फिर नहीं आता

ज़िंदगी नाम बस इसी का है

लौट कर वक्त फिर नहीं आता

- फ़ौजिया नसीम शाद

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53 मिनट पहले