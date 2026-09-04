मेरी परछाई बस मेरी निकली

साथ मेरे था बस मेरा साया

मेरी परछाई बस मेरी निकली

-फ़ौज़िया नसीम शाद

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58 मिनट पहले