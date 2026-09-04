मंज़र है बदलता

पल भर में यहां का, मंज़र है बदलता

एतमाद नहीं करते, आंखों के यकीं का

-फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले