ज़िंदगी में जिसने एक कमी रक्खी

ज़िंदगी में जिसने एक कमी रक्खी

उसने आंखों में एक नमी रक्खी

महल ख़्वाबों का देखने के लिए

उसने यादों की एक ज़मी रक्खी

-फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले