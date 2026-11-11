हम ख़फ़ा हो गये हैं अब खुद से

तुम से नाराज़गी नहीं कोई

हम ख़फ़ा हो गये हैं अब खुद से

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले