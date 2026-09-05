हम आज भी

जैसे भी दे सबक, सीखेंगे आज भी

हम आज भी तेरे मुक़ाबिल हैं ज़िन्दगी

-फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले