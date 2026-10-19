हक़ीक़त से

फुर्सत नहीं है हमको, हक़ीक़त से हम मिले

उलझे हुए है हम अभी ख़्वाबों की भीड़ में

-फ़ौज़िया नसीम शाद

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36 मिनट पहले