हादसा तो गुज़र गया लेकिन

हादसा तो गुज़र गया लेकिन

रह गई आंख में नमी कैसे

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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14 minutes ago