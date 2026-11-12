उसकी आंखे , यूं नम नहीं होंगी

कोई गुरबत से डर गया होगा

कोई फ़ाक़े से मर गया होगा

उसकी आंखे , यूं नम नहीं होंगी

सब्र का जाम भर गया होगा

-फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले