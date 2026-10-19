एक एहसास

बेलौस मोहब्बत का

एक एहसास ज़रूरी है

ज़रूरत पर हो क़ायम

वो रिश्ते नहीं टिकते

- फौज़िया नसीम शाद

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35 minutes ago