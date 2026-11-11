अपनी फ़ितरत कहां बदलता है ।

कोशिशों पर यक़ी करो अपनी ,

मुश्किलों का भी हल निकलता है ।

चाहें चेहरा बदल भी ले कोई ।

अपनी फ़ितरत कहां बदलता है ।

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले