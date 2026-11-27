अपनी नज़रों में हमको रख लेते

देखना था जो हमको जी भर के

अपनी नज़रों में हमको रख लेते

- फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले