अपनी नज़र में रक्खा जब सब हिसाब है

अपनी नज़र में रक्खा जब सब हिसाब है

फिर क्या गुनाह , फिर क्या सवाब है

- फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले