अपनी मर्ज़ी न छोड़ पाये हम

अपनी मर्ज़ी न छोड़ पाये हम

हमने ख़्वाबों को देखना छोड़ा

- फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले