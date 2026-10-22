आप जब अपना हमको कहते हो

आप जब अपना हमको कहते हो

खुशनसीबी पे रश्क आता है

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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4 घंटे पहले