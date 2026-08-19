भीड़ दुनिया में हद से ज़्यादा है,

भीड़ दुनिया में हद से ज़्यादा है,

आप हमको तलाश मत करना।

- फ़ौज़िया नसीम 'शाद'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले