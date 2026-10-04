फिर कोई एहसास मर गया दिल में

फिर नमी आ गई इन आंखों में

फिर कोई एहसास मर गया दिल में

- फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले