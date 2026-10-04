जा रही है ज़िन्दगी किसके एतबार में

जा रही है ज़िन्दगी किसके एतबार में

आज भी गया कल के इन्तज़ार में

-फ़ौज़िया नसीम शाद

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले