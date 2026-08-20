नया सपना

समय की बर्बादी है

उस गुत्थी को

सुलझाने की कोशिश

जो बेहद उलझ गई हो



इससे अच्छा है कि

एक नई गाँठ डालें

और शुरू करे बुनना

कोई नया सपना।

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39 मिनट पहले