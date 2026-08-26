वो इश्क ही क्या

वो इश्क ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे ,

इश्क का मजा तो तब है मैं खामोश रहूं और तुम बेचैन रहे

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एक घंटा पहले