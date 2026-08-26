तुम्हें पाने की आग

तुम सोचती है तुम्हें पाने की आग बुझ गई है मुझ मे,

तुम्हें पता नहीं अभी तो धुआं उठा है मेरे अंदर से, तेरी चाहत का तूफान अभी बाकी है,

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56 मिनट पहले