तुम्हें एक पल लगी

मेरे दिल को तोड़ने में तुम्हें एक पल लगी,

मगर दिल से दिल को जोड़ने में क ई साल गुजर गए,

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एक घंटा पहले