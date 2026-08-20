तुम्हें भी भूल जाता हूं

तू साथ रहती है तो नशा कुछ इस कदर होता है कि,

मैं समय के साथ साथ मैं तुम्हें भी भूल जाता हूं,

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एक घंटा पहले