तुम्हें चाहा क्यों कि

एक तरफ तुम को जरूरत समझकर तुम्हें चाहा,

तुम्हें चाहा क्यों कि तुम्हारे करीब होने से जिंदगी खूबसूरत लगती है,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

59 मिनट पहले