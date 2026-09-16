तेरी यादों का कमाल है

हर पल मेरे दिल को तुम्हारा इंतज़ार रहता है सनम,

मेरे चेहरे पर यूं मुस्कान नहीं आती है,यह तो तुम्हारी यादों का कमाल है सनम,

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एक घंटा पहले