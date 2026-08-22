तुम्हारी जान तो नहीं मांगी थी

मैं ने थोड़ा सा समय और प्यार ही तो मांगी है तुम से,

मैं ने तुम से भला तुम्हारी जान तो नहीं मांगी है,

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एक घंटा पहले