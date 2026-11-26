तुम्हारे ही ख्याल में

एक तुम्हारे ही ख्याल में इतना बेख्याल रहता हूं मैं,

अब ख्याल में भी नहीं आता ख्याल किसी और का,

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36 मिनट पहले