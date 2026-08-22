तुम वफा की मिसाल

मेरी खामोश उदासियो में गूंजती हुई हंसी सुकून हों तुम,

तड़पती हुई रात में तुम वफा की मिसाल हो तुम,

हम एक दूसरे से दर ही सही,

पर धड़कनें एक दूसरे के करीब है,

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एक घंटा पहले