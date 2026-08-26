जब तुम नज़र नहीं आती है तो खुदा की याद आती है

जब तुम नज़र आती है तो खुदा की याद नहीं आती है,

जब तुम नज़र नहीं आती है तो खुदा की याद आती है,

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एक घंटा पहले