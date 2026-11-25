तुम मेरी परिभाषा है

तुम्हारा एक चेहरा, तुम्हारा एक और नाम और तेरी सूरत नज़र आती है,

क्यों कि तुम, किसी और की नहीं मेरी परिभाषा है,

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49 मिनट पहले