तुम को समेट लूं

मुझे तुम्हारी मुहब्बत का तलब इतनी है , स्वयं में तुम को समेट लूं,

लेकिन तुम ने इतना भी हक़ मुझे नहीं दिया,जी भरकर तुम्हें देख सकूं,

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एक घंटा पहले