तुम को चांद क्या कह दिया

मैं ने तुम को चांद क्या कह दिया, खुद को चांद मानने लगी,

कांच का टुकड़ा भी अपने कोहिनूर होने का वहम पालने लगा,

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एक घंटा पहले