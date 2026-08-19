तुम एक नजर देखो

अगर तुम आसमान की तरफ एक नजर देखो तो मौसम बदल जाता है,

अगर तुम मेरे जिस्म को छू लेती हो तो मेरे अहसास मचल जाते हैं,

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55 मिनट पहले