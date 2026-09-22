तुम अगर नजर नहीं मिलती

तुम अगर नजर नहीं मिलाती तो मैं बेमौत नहीं मरता,

एक झलक में ही तुम ने जीना सीखा के मुझे मार डाला,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले