दस्तक भी नहीं देते

हर रोज मेरे दिल में, सपनों में,चले आते हैं दबे पांव तेरे ख्वाब,

वो बहुत जिद्दी और शरारती है, दरवाजे पर दस्तक भी नहीं देते,

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एक घंटा पहले