दिल ने कहा अब रहने दो

बहुत कुछ कहने को मन करता है सनम तुम से,

फिर तुम्हारे अंदाज, लहजे बदल गये तो दिल ने कहा अब रहनो दो,

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एक घंटा पहले