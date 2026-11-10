दिल में बसने की इजाजत

मेरे दिल में बसने की इजाजत तुम ने कहां मांगी थी मुझ से,

जबरन दखल कर लिया था तुम ने मेरे दिल पर,

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एक घंटा पहले