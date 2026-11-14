देखने को आतुर

चांद सितारों की क्या बात करूं मैं, अब सिर्फ अपने महबूब की बात करूंगा,

जब तुम मेरे साथ होगी तुम्हें देखने को आतुर सारा कायनात होगा,

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एक घंटा पहले