तेरी सूरत और लहजे

तेरी सूरत और लहजे में तो शर्म, लज्जा,शराफत दिखती है सनम,

लेकिन तुम ने तो मुझे इत्मिनान से बेशर्मों की तरह लुटा है सनम,

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एक घंटा पहले