तेरी प्रतिक्षा में हूं

तुम भटक रही है उन चेहरों के पीछे,जो कभी तुम्हारे नहीं है,

काश कभी मेरे चेहरे को भी देख लेती, मैं कब से तेरी प्रतिक्षा में हूं,

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एक घंटा पहले