तेरी एक झलक

तेरी एक झलक की अदा ने ऐसा असर कर दिया कि,

दिल तेरा हो गया और तुम ने मुझे अपना बना लिया

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44 minutes ago