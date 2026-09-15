तेरा आशिक हूं

मैं कब तक तुम से एक तरफा प्यार करता रहूंगा सनम,

तो मैं कब तक ऐसा करता रहूंगा, सनम,

मैं तो तेरा आशिक हूं तुम पर ऐसे ही मरता रहूंगा,

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एक घंटा पहले