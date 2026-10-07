तेरी बाहों का एहसास

आज़ पहली गले लगकर तेरी बाहों का एहसास इतना खास लगा कि,

हर बार मेरे दिल को लगता है, मैं थोड़ा और करीब आ जाऊं,

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एक घंटा पहले